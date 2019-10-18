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В Петербурге совершили покушение на пенсионерку на Porsche

На пути в коттеджный поселок на пенсионерку на машине Porsche Cayenne напал неизвестный с ружьем, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

О нападении сообщил ее сын. По его словам, машину его 55-летней матери обстреляли в областном поселке Ленинское. Позднее пострадавшая лично подтвердила случившееся полиции.

Согласно данным издания, 17 октября вечером неизвестный стрелял в машину, когда женщина въезжала в поселок «Классика». В результате обстрела стекло со стороны водителя разбилось. По мнению пострадавшей, к покушению может быть причастен ее экс-компаньон по бизнесу, который находится в федеральном розыске и ранее уже угрожал ей.

Уже вышедшая на пенсию женщина является главой ИП, которое занимается арендой и управлением помещениями.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы пока не опредилились, квалифицировать ли произошедшее как покушение на убийство или хулиганство.

В начале сентября в Грозном 18-летний мужчина обстрелял остановивших его сотрудников ГИБДД. Полицейские открыли ответный огонь, от полученных ранений нападавший скончался. Позднее СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
 

Теги: Porsche, обстрел
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