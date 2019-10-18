В Петербурге совершили покушение на пенсионерку на Porsche

В Петербурге совершили покушение на пенсионерку на Porsche

На пути в коттеджный поселок на пенсионерку на машине Porsche Cayenne напал неизвестный с ружьем, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

О нападении сообщил ее сын. По его словам, машину его 55-летней матери обстреляли в областном поселке Ленинское. Позднее пострадавшая лично подтвердила случившееся полиции.

Согласно данным издания, 17 октября вечером неизвестный стрелял в машину, когда женщина въезжала в поселок «Классика». В результате обстрела стекло со стороны водителя разбилось. По мнению пострадавшей, к покушению может быть причастен ее экс-компаньон по бизнесу, который находится в федеральном розыске и ранее уже угрожал ей.

Уже вышедшая на пенсию женщина является главой ИП, которое занимается арендой и управлением помещениями.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы пока не опредилились, квалифицировать ли произошедшее как покушение на убийство или хулиганство.