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Финансы ,  
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Центробанк насчитал в России 240 финансовых пирамид

С начала года в России выявили 240 финансовых пирамид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

За девять месяцев 2019 года Центробанк выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. По словам Ляха, россияне чаще стали сами информировать ЦБ о новых финпирамидах, нередко на начальных стадиях. Этому способствуют рекламные модели организаций, распространяющих информацию через интернет. Кроме того, отметил Лях, россияне в таких рискованных финансовых структурах стали участвовать реже.

Значительная часть выявленных организаций, 90, существовали в виде интернет-проектов, 71 — в виде ООО, другие позиционировали себя как потребительские кооперативы и прочие финансовые институты.

Общество
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

В целом за первые три квартала ЦБ выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Подавляющее большинство из них, 1576 — нелегальные кредиторы.

В июне полиция ликвидировала финансовую пирамиду, которая действовала в нескольких регионах России. Вкладчикам предлагались инвестиции в строительство и ЖКХ под 36% годовых. Ущерб от действий организации оценили более чем в 1 млрд руб.

Теги: Центробанк, финансовая пирамида, деньги, мошенники
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