В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Подозреваемые действовали от имени иностранной инвестиционной компании и предлагали людям вкладывать деньги, обещая высокие дивиденды — до 36% годовых. Эти деньги, как сообщали организаторы, должны были направиться в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы привлечь больше клиентов, проценты частично выплачивали по заключенным ранее договорам займа за счет денег от новых вкладчиков. Остальные средства, отмечает МВД, похищали и выводили за пределы России. Бенефициаром организации было юрлицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Африки, которая является международной офшорной зоной. Помимо прочего, с клиентами заключали фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. Страховые выплаты не смог получить ни один клиент.

Похищенные деньги также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Головной офис организации находился в Ивановской области, а ее филиалы располагались в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. Сколько человек участвовали в махинациях, не уточняется. Сотрудники МВД провели более 50 обысков на территории шести регионов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. «По ходатайству следователя двоим предполагаемым организаторам и руководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.