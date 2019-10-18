Горбачев сообщил об обращении к Путину и Макрону

Первый президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к президенту России Владимиру Путину и лидеру Франции Эмманюэлю Макрону. Об этом политик рассказал в интервью газете «Известия».

«Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо. Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения. Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — сказал Горбачев.

Политик отметил, что в современном мире наблюдается пренебрежение международным правом. В частности, политик привел в пример прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное», — констатировал Горбачев.

Он также анонсировал выход своей книги под названием «Будущее глобального мира», в которой, по словам Горбачева, описаны все его тревоги и надежды. «Ее уже перевели на другие языки. Может быть, она попадет на стол сегодняшним лидерам, даст им пищу для размышлений», — отметил экс-президент СССР.

Горбачев был президентом СССР с марта 1990 года по декабрь 1991-го. До этого был председателем Верховного совета СССР и последним генсеком ЦК КПСС. В 1990 году ему присвоили Нобелевскую премию мира за вклад снижение международной напряженности и осуществление политики гласности.