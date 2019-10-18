Операция Турции в Сирии , 18 окт, 00:54
0
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
Решение США и Турции приостановить операцию Анкары в Сирии поможет укреплению стабильности в регионе. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на запись Трампа о том, что соглашение позволит сохранить «миллионы жизней».
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
Материал дополняется