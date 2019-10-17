Путин пообещал бесплатное второе высшее по «смыслообразующим» профессиям

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с получением второго бесплатного образования по ряду профессий, связанных с театральным искусством. Об этом он заявил на встрече с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИКа, сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи режиссер Вадим Абдрашитов спросил Путина, можно ли сделать бесплатным второе высшее по «концептообразующим» и «смыслообразующим» специальностям, в числе которых назвал режиссуру, драматургию, писательское дело, композицию и дирижирование.

«По поводу второго высшего бесплатно. Мы этот вопрос решим», — ответил ему президент. Он пояснил, что сделать это будет можно двумя путями — увеличив количество грантов или разрешив получать второе высшее бесплатно на законодательном уровне.

В то же время Путин отметил, что, если открыть такую возможность для некоторых специальностей, представители других отраслей, например образования или здравоохранения, могут захотеть таких же преференций. «К этому нельзя подходить общей меркой», — добавил он.