Фигурантов дела «Нового величия» госпитализировали после вскрытия вен

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленко и Вячеслав Крюков были госпитализированы врачами скорой помощи после того, как в зале суда вскрыли себе вены, заявили РБК в пресс-службе Люблинского районного суда Москвы.

В ходе заседания подсудимые, находясь в зале суда, нанесли себе порезы. На место инцидента приехала скорая помощь. В Люблинском суде не смогли пояснить, откуда у Костыленко и Крюкова оказалось лезвие.

Как заявил адвокат Александр Лупашко, судья ранее отказался смягчать меру пресечения фигурантам дела с заключения под стражу на домашний арест или подписку о невыезде.

По делу «Нового величия» проходит десять человек, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества. Следователи утверждают, что участники группы намеревались совершить «революционные действия» и устроить столкновения «с представителями действующего в России режима». Защита подсудимых говорит, что к организации этого сообщества причастны сотрудники центра «Э», которые вовлекли в эту деятельность фигурантов.



