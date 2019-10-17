Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Документ появился в электронной базе Госдумы.

Комиссия была создана в рамках Женевских конвенций в 1949 году. Тогда СССР ратифицировал документ — дополнительное соглашение к конвенциям, — который защищает права жертв международных конфликтов.

Однако, говорится в тексте законопроекта, с 1991 года комиссия, которая должна защищать их права, «фактически не выполняет своих функций». «Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос», — говорится в документе.

Признавать «компетенции комиссии» в этой ситуации нецелесообразно, считает президент. Кроме того, выросли риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях, говорится в тексте законопроекта.

Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения в военное время была принята в 1949 году. Она включена в состав обычных норм международного права, что делает ее исполнение обязательной не только для стран-подписантов, но и для остальных государств, вовлеченных в военные конфликты.