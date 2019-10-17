Прокуратура Новосибирска начала проверку из-за смерти старшеклассницы

Прокуратура Советского района Новосибирска начала проверку по факту смерти десятиклассницы в школе № 112. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Как говорится в заявлении, она оценит, не было ли нарушений закона об образовании, семейного законодательства со стороны руководства школы и органов системы профилактики. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает надзорный орган. По предварительной версии, речь идет о самоубийстве.

Девушку нашли мертвой в туалете школы 17 октября. После обнаружения ее тела в школу вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось ее спасти. Учеников после инцидента отправили по домам, занятия отменили. Следственный комитет завел уголовное дело. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился создать специальную комиссию для выяснения причин смерти старшеклассницы.

Как сообщает местное издание VN.ru, школа № 112 считается одной из лучших в Новосибирске. В 2017 году она выиграла в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России».