В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.

Как уточняет издание, тело девушки обнаружили в женском туалете. Школьников отправили домой. По данным Sibnet, она умерла от удушья. В школу вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти девушку.

Следственный комитет завел уголовное дело. Сейчас изучаются обстоятельства происшествия, условия жизни старшеклассницы, сообщили VN.ru в региональном управлении СК. Следователи также назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в беседе с РБК отказались от комментариев.