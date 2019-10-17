Мэр Новосибирска создал спецкомиссию из-за смерти старшеклассницы в школе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал распоряжение создать специальную комиссию с целью установить причины смерти старшеклассницы в школе № 112, сообщает «РИА Новости».

Комиссия уже отправилась в учебное заведение.

Происшествие случилось утром 17 октября — 15-летнюю ученицу десятого класса обнаружили в туалете учебного заведения. По предварительной версии, которую озвучила прокуратура, девочка покончила жизнь самоубийством.

После того как ее тело нашли, в школу вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщает портал NGS.ru, медики прибыли на место через пять минут после звонка, но не смогли спасти подростка — девочка была уже мертва. Других учеников отправили по домам.

Один из учеников сообщил, что погибшая отпросилась в туалет во время урока.