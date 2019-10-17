СМИ узнали об ужесточении в «Роскосмосе» правил выезда за границу

«Роскосмос» ужесточил правила выезда за границу для сотрудников, не имеющих доступа к государственной тайне. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в космической промышленности.

По словам собеседников газеты, письмо с такой информацией разослали сотрудникам подконтрольных госкорпорации предприятий еще 5 августа. Поводом для усиления мер безопасности в нем назвали повышенный интерес иностранной разведки к работникам космической сферы, а также случаи нападения на сотрудников предприятий.

Источник газеты рассказал, что работники подразделений «Роскосмоса», не имеющие доступа к гостайне, должны подписаться под требованием сообщать о времени, месте выезда, а также о цели поездки. Кроме того, им необходимо изучить с рекомендации по безопасности и соблюдать их, находясь за границей.

Так, сотрудникам госкорпорации не рекомендуют пить алкоголь в транспорте, раскрывать цель поездки случайным попутчикам и избегать потенциально конфликтных споров на политические и религиозные темы. Встречи путешествующим нужно назначать в кафе и ресторанах, а не далеко от гостиницы, в местах, где мало людей.

О «тревожащих обстоятельствах» работникам «Роскомоса» следует немедленно сообщить компании. «Если вас взяли заложником, следует не оказывать сопротивления и не раздражать тех, кто вас захватил», — цитирует газета документ. В этом случае также рекомендуют запомнить как можно больше о похитителях и «сохранять чувство собственного достоинства». Бежать госкорпорация рекомендует только при абсолютной уверенности в успехе задуманного и запрещает «инициативно» предлагать похитителям информацию.