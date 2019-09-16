«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов

«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в аварийный запас отечественных космонавтов, сообщили «РИА Новости» в госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что состав аварийного запаса для нового космического корабля «Орел» (ранее «Федерация») сформируют на более позднем этапе его создания. На вопрос, планируется ли вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации ответили: «Рассматриваем варианты».

Сейчас в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия. В разное время космонавтам давали в полет пистолет Макарова и специальный трехствольный пистолет. Это делалось на случай, если они приземлятся в дикой местности. В конце 2000-х появились некоторые юридические трудности со ввозом и вывозом огнестрельного оружия в Казахстан (где находится космодром Байконур).

Сейчас в аварийный набор космонавта входит фляга воды на 6 л, запас питания, ракетницы, гидро- и теплозащитный костюмы, непромокаемые спички, нож-мачете, различные фонари и др., при этом часть вещей имеет двойное назначение: например, антенну можно превратить в рыболовную снасть.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что опытно-конструкторская разработка космического корабля «Федерация» получит в серийном производстве название «Орел». Пуск корабля планируется в 2023 году, он должен пройти на космодроме Восточный. Первый запуск будет беспилотным и без стыковки с МКС, в 2024 году проведут пуск со стыковкой, а в 2025 году начнут пилотируемые полеты.