В Бурятии СК провел обыски по делу о вырубке леса на берегу Байкала

В Бурятии СК провел обыски по делу о вырубке леса на берегу Байкала

Следователи провели обыски в здании агентства лесного хозяйства Бурятии в рамках уголовного дела о незаконной вырубке лена на побережье Байкала на сумму более 11,5 млн. руб. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В сообщении говорится, что дело было заведено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) против руководителя агентства Александра Мартынова.

Согласно версии следствия, в декабре 2018 года он, действуя от лица агентства лесного хозяйства Бурятии, передал горнодобывающей компании территорию площадью 47,7 га для изучения недр и работ по золотодобыче.

Позднее, в феврале этого года, Мартынов утвердил положительное заключение госэкспертизы проекта освоения территории, и фактически разрешил сплошную вырубку леса. Правоохранительные органы успели пресечь деятельность горнодобывающей компании, когда они вырубили только треть всех лесных насаждений. Тем не менее нанесенный ущерб лесному фонду России составил более 11,5 млн руб. Более того, был нанесен ущерб экосистеме Байкала.

Следователи провели обыск в здании агентства лесного хозяйства, чтобы изъять необходимые документы по делу.