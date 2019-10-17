СК возбудил дело после смерти старшеклассницы в Новосибирске

По факту обнаружения тела ученицы в туалете школы № 112 в Советском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело, сообщил РБК старший помощник руководителя управления СУ СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
По какой статье следователи завели дело, он не уточнил.
В новосибирской школе № 112 посоветовали обратиться за комментариями в СК, сославшись на занятость.
«Ведутся следственные действия, а мы не вправе вмешиваться. Безусловно, мы в курсе, Надежда Николаевна знает об инциденте, данный вопрос у нас на контроле стоит», — сообщили РБК в приемной аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.