СК возбудил дело после смерти старшеклассницы в Новосибирске

О том, что в туалете школы № 112 обнаружили тело старшеклассницы, стало известно утром 17 октября. По данным издания Sibnet, она умерла от удушья, врачам не удалось ей помочь. После инцидента школьников распустили по домам, в учебном заведении начали работу следователи.

Как отмечает местное издание VN.ru, школа № 112 в 2017 стала победителем конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшая школа России».