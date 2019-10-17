Муж Лолиты подал иск о разводе

В Москве мировой суд зарегистрировал иск о разводе, поданный мужем певицы Лолиты Милявской — фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Данная информация опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей столицы.

Согласно обнародованным данным, суд зарегистрировал исковое заявление 2 октября. Позднее, 7 октября, иск приняли к рассмотрению. Истцом выступает Иванов, ответчиком — Милявская.

Первым обратил внимание на заявление «Пятый канал».

Лолита Милявская объявила о расставании со своим мужем в начале июля. Она написала, что они «очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время», поэтому, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения», они решили расстаться.

Пара поженилась в 2010 году. 44-летний Дмитрий Иванов был пятым мужем 55-летней певицы.