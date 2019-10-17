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Италия одолжит Лувру «Витрувианского человека» да Винчи

Административный суд Италии все же разрешил вывезти картину «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи во Францию. Об этом пишет la Repubblica.

Парижский Лувр просил шедевр для экспозиции, посвященной 500-летию со дня смерти да Винчи и запланированной на 24 октября. Изначально министерства культуры Италии и Франции договорились о временной передаче рисунка на выставку.

Это решение пыталась оспорить ассоциация Italia Nostra, которая ссылалась на то, что «Витрувианский человек» в соответствии с итальянским кодексом культурного наследия не может вывозиться за рубеж. Судебные прения шли на протяжении нескольких месяцев.

В итоге суд признал несостоятельными претензии ассоциации. Взамен шедевра Леонардо да Винчи Италия временно получит работы Рафаэля Санти из коллекции Лувра. Полотна будут выставлены в следующем году на выставке в римском зале «Скудерие дель Квиринале».

«Витрувианский человек» — изображение, созданное Леонардо да Винчи в 1490-1492 годах в качестве иллюстрации для книги об античном архитекторе Витрувии. На рисунке изображена вписанная в круг фигура мужчины с разведенными руками и сведенными ногами, которые в свою очередь вписаны в квадрат. В работе использованы принципы «золотого сечения» — канонической пропорции человеческого тела.

В марте стало известно, что из филиала Лувра в Эмиратах в марте пропала картина да Винчи «Спаситель мира». Шедевр, который. по данным WSJ, в 2017 году купил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд за $450,3 млн, должен был появиться в экспозиции еще в сентябре 2018 года, однако этого так и не произошло. Однако позднее выяснилось, что принц забрал принадлежащую ему картину из музея и оставил на своей яхте.

Теги: Леонардо да Винчи, Лувр, Италия, Франция
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