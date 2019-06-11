СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

По данным источников, картина останется на яхте Serene тех пор, пока в провинции Эль-Мадина не будет построен культурный центр, где, предположительно, полотно будет выставляться.

О пропаже картины «Спаситель мира» из филиала Лувра в Абу-Даби The New York Times со ссылкой на источники сообщила 31 марта. Сотрудники музея не могли установить местонахождение полотна, которое должно было быть выставлено еще в сентябре прошлого года. Французский чиновник утверждал, что в Париже также не знают о местонахождении полотна.

Картина «Спаситель мира», на которой изображен Иисус Христос, была написана около 1500 года. Долгое время ее считали утерянной, однако в 1958 году полотно было выставлено на аукцион как работа одного из мастеров «школы да Винчи». Тогда она ушла с молотка за £45.