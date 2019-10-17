В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Об этом сообщает «Российская газета».

Раньше садоводческим товариществам нужно было обращаться с иском в суд. Теперь после выдачи соответствующего приказа заявитель отправляет его в банк, тот, в свою очередь, списывает сумму долга с карты или банковского счета должника.

Среди нарушителей около 10% дачников, многие из них не платят годами, поэтому их долг перед садовыми товариществами свыше 50 тыс. руб., отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев. Остальные стараются оплатить все взносы вовремя, в том числе, чтобы получить небольшую скидку. В среднем годовой взнос составляет 12–14 тыс. руб.

Чтобы списать сумму долга, раньше председателю или юристу садового товарищества приходилось подавать иски по каждому дачнику, а судебный процесс мог длиться месяцы, добавил Мезенцев.