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Сенаторы из-за тарифов ЖКХ выступили против «налога Чубайса»

В Совете Федерации не поддержали предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об углеродном налоге, сообщили «Известия» со ссылкой на ведомство.

По мнению сенаторов, новый налог может негативно повлиять на динамику экономического роста. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), в свою очередь, отметили, что введение сбора спровоцирует рост тарифов для населения и ускорение инфляции и приведет к повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.

В первую очередь углеродный налог затронет топливно-энергетический комплекс, отметили в РСПП. Так как тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, после введения нового налога тарифы для населения возрастут. По прогнозу Минэнерго, каждый рубль углеродного сбора увеличит коммунальный тариф на 1,2 руб., добавили в РСПП. Сенаторы отметили, что сначала необходимо провести оценку объема выбросов и только затем вносить поправки в законопроект.

С предложением ввести в России углеродный налог глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил в июне. По его словам, новый налог поможет стимулировать промышленников снижать выбросы. При этом он предложил на первом этапе ввести минимальные ставки для сбора. 

Теги: ЖКХ, налог, климат
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Чубайс предложил ввести в России новый налог
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