Ученый сообщила об опасности глобального потепления для городов России

Из-за глобального потепления городской воздух становится более загрязненным, сообщила заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Ирина Смирнова, передает «РИА Новости».

При повышении температуры, вызванном климатическими изменениями, в атмосфере будет образовываться больше вторичных примесей, таких как диоксид азота, озон и формальдегид, отметила ученый. Средняя концентрация последнего по России возросла в последние годы, добавила Смирнова.

Формальдегид — это соединение, попадающее в воздух с выбросами предприятий и транспорта. Он образуется также в результате ряда химических реакций под воздействием солнечного излучения, пояснила ученый. Однако сейчас нет точных данных, насколько вырастут показатели концентрации формальдегида при повышении температуры. В зависимости от начальных уровней загрязнения воздуха, концентрация формальдегида может вырасти на 2-10 мкг на кубический метр, спрогнозировала Смирнова. При этом в городах, в которых из-за климатический изменений увеличится количество дождей, воздух станет чище: осадки промоют его, добавила она.

В конце сентября ученые предупредили, что повышение уровня воды в море из-за таяния ледников может привести к ежегодным катаклизмам к 2050 году. Так, согласно исследованию Межправительственной группы экспертов по климату, в XX веке вода в море поднялась на 15 см, а в настоящее время темпы роста ускорились — ежегодно уровень воды повышается на 3,6 мм.