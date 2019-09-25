Ученые предупредили о ежегодных катаклизмах к 2050 году

Ученые предупредили о ежегодных катаклизмах к 2050 году

Повышение уровня воды в море из-за таяния ледников может привести к ежегодным катаклизмам к 2050 году. Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК).

Согласно исследованию (*pdf), уровень воды в море в течение XX века увеличился на 15 см. В настоящее время темпы роста ускорились, ежегодно уровень воды повышается на 3,6 мм.

Эксперты утверждают, что уровень моря продолжит расти и поднимется на 30–60 см к 2100 году при условии, если выбросы парниковых газов резко сократятся, а глобальное потепление будет сдержано на уровне ниже 2 °C. В противном случае уровень воды может увеличиться на 60–110 см.

Катаклизмы, связанные с повышением уровня моря, согласно прогнозам экспертов (*pdf), будут происходит не реже одного раза в год к 2050 году. Особенно это касается тропических регионов.