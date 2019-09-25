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Общество ,  
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Ученые предупредили о ежегодных катаклизмах к 2050 году

Повышение уровня воды в море из-за таяния ледников может привести к ежегодным катаклизмам к 2050 году. Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК).

Согласно исследованию (*pdf), уровень воды в море в течение XX века увеличился на 15 см. В настоящее время темпы роста ускорились, ежегодно уровень воды повышается на 3,6 мм.

Эксперты утверждают, что уровень моря продолжит расти и поднимется на 30–60 см к 2100 году при условии, если выбросы парниковых газов резко сократятся, а глобальное потепление будет сдержано на уровне ниже 2 °C. В противном случае уровень воды может увеличиться на 60–110 см.

Катаклизмы, связанные с повышением уровня моря, согласно прогнозам экспертов (*pdf), будут происходит не реже одного раза в год к 2050 году. Особенно это касается тропических регионов.

Общество
Ученые смоделировали ускоренное глобальное потепление

Летом этого года Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что последние пять лет (с 2015 по 2019 год) оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. Эксперты также предупредили, что 2019 год станет одним из самых жарких, а «тепловые волны станут только интенсивнее».

Ранее ученым Университета Мичигана и Университета Аризоны впервые удалось смоделировать экстремальное потепление периода раннего эоцена (период повышенного содержания углекислого газа в атмосфере, около 50 млн лет назад), который является аналогом будущего климата. Ученые установили, что в тот период скорость потепления увеличивалась с ростом углекислого газа в атмосфере. Это дало экспертам возможность предположить, что в будущем потепление климата из-за повышения содержания углекислого газа может усилиться.

Теги: ледники, прогноз, уровень воды
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