Пять человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Пять человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Пять человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах, еще 17 пострадали, передает портал GMA News.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на острове Минданао на юге страны. Геологическая служба США зафиксировала стихийное бедствие в 69 км от города Генерал-Сантос, сообщил Reuters. По данным издания, 27 человек получили различные травмы в результате землетрясения, 15 зданий были повреждены, в том числе торговые центры, школы и ратуши. Мэр города Тулунан в провинции Северный Котабато Рюэль Лимбунган сообщил, что погибла семилетняя девочка — на нее рухнула стена ее дома.

В городе Макилала пострадали не менее 17 человек, их доставили в местный медицинский центр. По данным портала, в Кидапаване из-за землетрясения эвакуировали пациентов больницы, а в Генерал-Сантосе из-за землетрясения загорелся торговый центр. Отмечается, что в некоторых регионах из-за стихийного бедствия были приостановлены занятия в школах. Землетрясение также затронуло родной город президента Родриго Дутерте и один из самых густонаселенных городов страны — Давао с 1,6 млн жителей.

В конце сентября на Филиппинах за сутки зафиксировали два землетрясения — магнитудой 6,4 и 6,2. Эпицентры землетрясения находились в 210 и 185 км от Давао.