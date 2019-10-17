Экс-спикер Рады обвинил Запад в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».

По его словам, некоторые западные политики заранее договорились с «новой властью» о скором принятии законов об аминистии, выборах и особом статусе Донбасса. Парубий отметил, что условия навязывались из-за рубежа и ранее, в том числе и ему, но конкретных имен не назвал.

Депутат заявил, что «некоторые страны Евроатлантического пространства» захотят в скорейшем времени показать, что разрешили на Украине «противостояние» и «войну» с Россией. По его словам, «ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года». «Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись», — добавил Парубий.

В начале октября делегации Украины, ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР в Минске подписали «формулу Штайнмайера», определяющую порядок присвоения Донбассу особого статуса и процедуру проведения выборов в регионе. Стороны также договорились о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, которое до сих пор не произошло, поскольку стороны обвиняют друг друга в обстрелах.