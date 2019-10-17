«Газпром-Медиа» продаст формат «Реальных пацанов» в Польшу

Холдинг «Газпром-Медиа» продаст польской студии Tako Media формат сериала «Реальные пацаны», сообщили РБК в его пресс-службе.

По словам представителя компании, сделка пока не закрыта, однако «принципиальная договоренность» уже есть. Отмечается, что адаптацию сериала также возьмет на себя польская студия. Детали, а также сумма сделки пока не раскрываются.

«Реальные пацаны» — отечественный комедийный сериал о жителе Перми Коляне и его друзьях, идущий на телеканале ТНТ. Первый сезон выпустили в 2010 году, сейчас телешоу насчитывает 11 сезонов.

В сентябре предприниматель и исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян стал депутатом Осинской городской думы в Пермском крае.