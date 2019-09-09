Актер сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Предприниматель и исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы в Пермском крае. Это следует из протоколов региональной избирательной комиссии.

Актер на прошедших выборах набрал 197 голосов (47,58%). Как отмечает «РИА Новости», Бежанян ранее уже пытался стать депутатом: в 2013 году он также участвовал в выборах Осинскую городскую думу, а в 2016 году баллотировался в Земское собрание Осинского района. В обоих случаях ему не удалось получить необходимую поддержку избирателей.

В интервью изданию «59.ru» Бежанян сообщил, что избирался про спискам «Единой России». «Избирательная кампания прошла без скандалов, без грязи, очень позитивно. Я избрался по спискам «Единой России», меня поддержала партия. Сейчас надо понять, какой у депутата есть ресурс. Конечно, я вижу болевые точки в своем округе, и надо понять, как их можно лечить», — сказал он.

Сериал «Реальные пацаны» — первая работа Бежаняна в качестве актера. Он занимается бизнесом и основал две компании ООО «Осинский Гослесхоз» и ООО «Осинский лес», которые занимались лесопереработкой. Параллельно с предпринимательством Бежанян играл в КВН, благодаря чему и попал в кино.