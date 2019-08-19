Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

В результате ДТП с автобусом дагестанских паломников в Саудовской Аравии погибла одна женщина, еще две пострадали. Об этом сообщил РБК генеральный директор хадж-компании «Марва-тур» Булат Курбанов.

«Авария произошла у въезда в Эр-Рияд. 47 [человек было в автобусе], все из Дагестана», — заявил он.

Инцидент произошел в нескольких километрах от Эр-Рияда. Автобус, в котором находились возвращавшиеся из хаджа дагестанские паломники, следовал из Мекки в Дубай. Во время остановки в него врезалась фура. В настоящий момент решается вопрос о похоронах погибшей и транспортировке пострадавших в Россию.

18 августа на шоссе Энтузиастов в Москве попал в аварию экскурсионный автобус с туристами. В салоне находилось 32 пассажира. Автобус столкнулся с мачтой городского освещения. В результате аварии пострадали 29 человек, 19 были госпитализированы.