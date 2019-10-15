Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на МКАД

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на МКАД

15 октября на МКАД произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

По информации ведомства, на 57-м км дороги столкнулись три легковых автомобиля и маршрутное такси. В результате аварии пострадали четверо, все они были пассажирами общественного транспорта.

По предварительным данным, пострадавшие получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднений движения транспорта на этом участке дороги не наблюдается.