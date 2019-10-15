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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на МКАД

15 октября на МКАД произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

По информации ведомства, на 57-м км дороги столкнулись три легковых автомобиля и маршрутное такси. В результате аварии пострадали четверо, все они были пассажирами общественного транспорта.

По предварительным данным, пострадавшие получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднений движения транспорта на этом участке дороги не наблюдается.

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14 октября в Ростове рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадал ребенок. В ГУ МВД по региону сообщили, что водитель не справился с управлением. Ребенок обратился за помощью в медицинское учреждение.

Теги: МКАД, ДТП, Москва
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