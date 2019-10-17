Общественная наблюдательная комиссия выбрала нового председателя

Председателем Общественной наблюдательной комиссии Москвы большинством голосов был избран Георгий Волков, рассказал РБК источник, знакомый с ходом голосования, информацию подтвердил также источник в ОНК.

«Заседание проходит в составе 40 человек, большинство участников проголосовали за Георгия Волкова, сейчас выбирают заместителей», — сообщил источник. На этой должности Волков сменит Вадима Горшенина.

Столичная Общественная наблюдательная комиссия контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания города в соответствии с 76-ФЗ от 10 июня 2008 года «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Срок полномочий ОНК составляет три года. Члены комиссии могут без специального разрешения посещать места принудительного содержания (камеры, карцеры, стационары, дисциплинарные изоляторы и др.), а также беседовать с находящимися под стражей и рассматривать их жалобы о нарушении прав, говорится на сайте ОНК.

15 октября ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил РБК, что комиссия нашла грубые нарушения условий содержания новых фигурантов дела о протестных акциях в Москве — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова. При проверке ОНК обнаружила, что задержанные содержались вместе с многократно судимыми лицами, а также ВИЧ-инфицированными. Мельников отметил, что законом запрещено совместное содержание ранее судимых граждан с несудимыми, при этом член ОНК подчеркнул, что треть камер изолятора временного содержания были свободны.