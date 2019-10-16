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Политика ,  
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Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу». Об этом сообщает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейского лидера в восхождении сопровождали высокопоставленные чиновники ЦК Трудовой партии Кореи. ЦТАК утверждает, что это событие имеет огромное значение для корейской революционной истории.

«Глаза Ким Чен Ына, стоящего на вершине грандиозной горы Пэктусан, были полны благородного блеска прославленного полководца, который ясно указывает путь продвижения могущественной социалистической страны, добивающейся процветания своими собственными усилиями и благодаря противостоянию горы Пэктусан всем встречным ветрам», — описывает ЦТАК восхождение Ким Чен Ына. Причины, по которым Ким Чен Ын решил совершить восхождение на гору, агентство не объясняет.

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Как передает агентство Yonhap, предыдущий визит Ким Чен Ына на гору Пэктусан состоялся в декабре 2017 года, до начала примирения Южной Кореи и КНДР. Он также посетил гору в ноябре 2014 года, незадолго до окончания трехлетнего траурного периода в честь его покойного отца Ким Чен Ира, а также в феврале 2013 года накануне казни его дяди Чан Сон Тхэка из-за предполагаемого «предательства».

Гора Пэктусан является высшей точкой Корейского полуострова. Ее считают священной, поскольку, согласно легенде, около 4 тыс. лет назад с нее снизошел отец основателя древнего корейского государства.

Теги: Ким Чен Ын, Гора, Восхождение
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