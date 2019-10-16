Конная политика: кто из лидеров стран фотографировался верхом

Ким Чен Ын в 2019 году

Фото лидера КНДР Ким Чен Ына, сидящего верхом на белой лошади, было опубликовано 16 октября 2019 года. Как сообщило агентство ЦТАК, снимок сделан на священной для корейцев горе Пэктусан, куда Ким Чен Ын уже поднимался ранее. Как отмечает агентство «Ренхап», предыдущие его поездки на вершину происходили накануне важных решений или событий.

На сайте агентства ЦТАК​ описан подъем Ким Чен Ына на гору: «В строгом блеске взгляда уважаемого высшего руководителя, величественно стоящего на вершине священной горы Пэкту, сияли проницательные лучи выдающегося полководца, который приручает всякие противные ветры бурей Пэкту и ярко предвидит путь продвижения социалистической державы, полной энергией достигающей самообогащения собственными силами.

Сопровождавшие работники, видя своими глазами мгновения великого раздумья, проведенные высшим руководителем товарищем Ким Чен Ыном, убедились в том, что начнется грандиозная операция, которая еще раз удивит мир и продвинет [на] шаг вперед нашу революцию»