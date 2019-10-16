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Политика ,  
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Конная политика: кто из лидеров стран фотографировался верхом
16 октября в СМИ появилось фото северокорейского лидера Ким Чен Ына на коне. Кто еще из политиков был замечен верхом в разные годы — в обзоре РБК
Ким Чен Ын в 2019 году
Фото: KCNA / Reuters

Фото лидера КНДР Ким Чен Ына, сидящего верхом на белой лошади, было опубликовано 16 октября 2019 года. Как сообщило агентство ЦТАК, снимок сделан на священной для корейцев горе Пэктусан, куда Ким Чен Ын уже поднимался ранее. Как отмечает агентство «Ренхап», предыдущие его поездки на вершину происходили накануне важных решений или событий.

На сайте агентства ЦТАК​ описан подъем Ким Чен Ына на гору: «В строгом блеске взгляда уважаемого высшего руководителя, величественно стоящего на вершине священной горы Пэкту, сияли проницательные лучи выдающегося полководца, который приручает всякие противные ветры бурей Пэкту и ярко предвидит путь продвижения социалистической державы, полной энергией достигающей самообогащения собственными силами.

Сопровождавшие работники, видя своими глазами мгновения великого раздумья, проведенные высшим руководителем товарищем Ким Чен Ыном, убедились в том, что начнется грандиозная операция, которая еще раз удивит мир и продвинет [на] шаг вперед нашу революцию»

Реджеп Тайип Эрдоган в 2003 году
Фото: Anatolian / Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган пытался оседлать лошадь на открытии парка в Стамбуле в 2003 году, в то время он занимал пост премьер-министра страны. Попытка закончилась неудачей: политик выпал из седла, но не пострадал

Билл Клинтон в 1995 году
Фото: Reuters

Президент США Билл Клинтон добирался на коне к месту отдыха на природе с семьей в августе 1995 года. На этом фото он находится неподалеку от озера Фелпс в штате Вайоминг​

Владимир Путин в 2009 году
Фото: Алексей Дружинин / AP

Фото Владимира Путина на коне появилось​ на новостных лентах в августе 2009 года, после его поездки в Туву. Путин тогда занимал пост премьер-министра. Фотосессия, в которой он представал без футболки, привлекла внимание и западной прессы: российскому премьеру на тот момент было 56 лет

Эво Моралес в 2018 году
Фото: Freddy Zarco / Reuters

Президент Боливии Эво Моралес в августе 2018 года прибыл на лошади в департамент Чукисака​

Николя Саркози в 2007 году
Фото: Philippe Wojaze / Reuters

Президент Франции Николя Саркози в коммуне Сент-Мари-де-ля-Мер в декабре 2007 года. Тогда он посещал регион Камарг на юге Франции, где расположен природный парк. Поездка была посвящена вопросам экологии​
 

Николас Мадуро в 2017 году
Фото: Miraflores Palace / Reuters

Мадуро во время посещения сельскохозяйственных полей в Калабозо в апреле 2017 года

Гурбангурлы Бердымухамедов в 2011 году
Фото: Александр Вершинин / AP

Президент Туркменистана Гурбангурлы Бердымухамедов известен своим интересом к лошадям. Он опубликовал несколько книг, посвященных ахалтекинским коням. На этом фото 2011 года президент участвует в празднике туркменского скакуна, который традиционно широко отмечается в стране в последнее воскресенье апреля

Рональд Рейган и королева Елизавета II в 1982 году
Фото: Bob Daugherty / AP

Президент США Рональд Рейган приехал в Великобританию в июне 1982 года. Программа визита включала конную прогулку вместе с королевой Елизаветой II в окрестностях Виндзорского замка

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, лошадь, политики, Владимир Путин, Ким Чен Ын
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