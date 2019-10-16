В колонии в Пермском крае нашли мертвого заключенного

В Соликамской колонии 15 октября было обнаружено тело заключенного, совершившего самоубийство, сообщила РБК пресс-служба ГУ ФСИН России по Пермскому краю.

Сотрудники медслужбы провели попытки реанимации. При осмотре тела следов насильственной смерти не было обнаружено. Сейчас следователи из Соликамска и сотрудники управления ФСИН по Пермскому краю устанавливают обстоятельства происшествия.

«РБК Пермь» со ссылкой на основателя правозащитного проекта «ГУЛАГу.нет» Владимира Осечкина писало, что погибший не выдержал тяжелых условий труда в колонии — его, по словам правозащитника, принуждали работать в швейном цеху по 12 часов в сутки без выходных.

В сентябре правоохранительные органы начали проверку после публикации в Сети информации о факте избиения одного из заключенных в Соликамской колонии. Позднее следствие подтвердило, что двое отбывающих наказание совершили с применением насилия действия сексуального характера в отношении еще одного осужденного.