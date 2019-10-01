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Против экс-генпрокурора Украины Луценко завели уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Дело открыто по заявлению председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и касается возможного сговора Луценко с народными депутатами Рады VIII созыва и другими лицами о содействии незаконному игорному бизнесу, уточнили в ГБР.

Ранее Давид Арахамия заявил телеканалу ZIK, что бывший прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он в сентябре обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

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Сам экс-прокурор Луценко отрицает свою связь с нелегальным игорным бизнесом. «Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Просто спрошу: «Как вообще можно быть акционером нелегального казино?» — написал он в Facebook. По его словам, он прошел проверку декларации, а все его доходы за период пребывания на должности генпрокурора подтверждены.

Луценко занимал пост генпрокурора Украины с мая 2016 года, 29 августа 2019-го он написал заявление об отставке, в этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

30 сентября стало известно, что Луценко уехал в Великобританию. По словам его пресс-секретаря Ларисы Сарган, экс-генпрокурор в ближайшие полтора месяца будет изучать в Великобритании английский язык.

Теги: Юрий Луценко, Украина
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