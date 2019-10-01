Против экс-генпрокурора Украины Луценко завели уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Дело открыто по заявлению председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и касается возможного сговора Луценко с народными депутатами Рады VIII созыва и другими лицами о содействии незаконному игорному бизнесу, уточнили в ГБР.

Ранее Давид Арахамия заявил телеканалу ZIK, что бывший прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он в сентябре обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

Сам экс-прокурор Луценко отрицает свою связь с нелегальным игорным бизнесом. «Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Просто спрошу: «Как вообще можно быть акционером нелегального казино?» — написал он в Facebook. По его словам, он прошел проверку декларации, а все его доходы за период пребывания на должности генпрокурора подтверждены.