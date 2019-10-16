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В Архангельске возбудили уголовное дело из-за попытки самосуда

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырех жителей Архангельска за самосуд над другим местным жителем. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.

Инцидент произошел вечером 13 октября. Четверо мужчин в возрасте от 26 до 37 лет прибыли домой к потерпевшему в Цигломенском округе Архангельска. Они ударили его по голове и, угрожая монтировкой, вывели на улицу. Там 35-летнего пострадавшего избили, засунули в багажник автомобиля и отвезли на улицу Мира.

Там мужчину привязали к столбу ЛЭП буксировочным тросом. Как пишет местный портал News29, на самосуд жителей подтолкнуло мнение, что потерпевший причастен к грабежам и нападениям на женщин. Вокруг привязанного собрались десятки человек. Очевидцы вызвали полицию, которая пресекла противоправные действия.

Против инициаторов самосуда возбудили уголовное дело по пп. «а», «в»,«г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе допроса подозреваемые частично признали свою вину. Потерпевшему правоохранительные органы обвинения в грабежах и нападениях не предъявляли. Эти сведения проверят следователи.

В ночь на 11 октября в Саратове после задержания подозреваемого в убийстве девятилетней девочки собрался стихийный митинг. Местные жители требовали от полиции выдать подозреваемого, намереваясь устроить над ним самосуд. В результате полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Теги: Архангельск, правосудие, СК
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