СМИ узнали о поисках российской подлодки в Швеции из-за сломанного буя

ВМС Швеции потратили €1,8 млн на поиск российской подводной лодки, предположительно нарушившей морские границы государства в Балтийском море. Однако реальной причиной таких действий оказались сигналы от сломанного метеобуя, пишет Svenska Dagdladet.

Инцидент произошел в 2014 году: Швеция перехватила закодированный сигнал, приняв его за принадлежащий мини-субмарине РФ. Поиски источника производились в рамках операции «Орел». На них было потрачено 20 млн крон (около €1,8 млн.).

Источником сигнала оказался сломанный буй для прогнозов погоды, которому метеослужба посылала сигналы. Именно их и перехватили ВМС Швеции.

Министерство обороны Швеции узнало об ошибке в мае 2015 года, но законодательное собрание было проинформировано только через четыре месяца, когда уже успело повысить расходы на оборону, в том числе на программу по обнаружению подводных лодок.