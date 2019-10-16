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Политика ,  
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СМИ узнали о поисках российской подлодки в Швеции из-за сломанного буя

ВМС Швеции потратили €1,8 млн на поиск российской подводной лодки, предположительно нарушившей морские границы государства в Балтийском море. Однако реальной причиной таких действий оказались сигналы от сломанного метеобуя, пишет Svenska Dagdladet.

Инцидент произошел в 2014 году: Швеция перехватила закодированный сигнал, приняв его за принадлежащий мини-субмарине РФ. Поиски источника производились в рамках операции «Орел». На них было потрачено 20 млн крон (около €1,8 млн.).

Источником сигнала оказался сломанный буй для прогнозов погоды, которому метеослужба посылала сигналы. Именно их и перехватили ВМС Швеции.

Министерство обороны Швеции узнало об ошибке в мае 2015 года, но законодательное собрание было проинформировано только через четыре месяца, когда уже успело повысить расходы на оборону, в том числе на программу по обнаружению подводных лодок.

Политика
Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России

В конце сентября стало известно, что командование ВМС Швеции перенесло свою базу в подземный бункер времен холодной войны. По мнению военных аналитиков база на острове Мускё в 40 км от Стокгольма была выбрана в качестве защиты от потенциальной российской угрозы.

Теги: Швеция, подлодка, ошибка, Буй
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