Мать умершего в Кирове от голода трехлетнего ребенка признали вменяемой

Медицинская экспертиза показала вменяемость матери, трехлетняя дочь которой умерла от голода и обезвоживания в феврале этого года. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кировской области.

Тело ребенка было обнаружено 20 февраля в квартире одного из домов на улице Щорса города Кирова. Трехлетняя девочка скончалась от обезвоживания организма, голода и переохлаждения. По версии следователей, мать 1997 года рождения оставила ребенка без присмотра на несколько дней.

Против женщины возбудили уголовное дело по пп. «в, д» ч.2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего с особой жестокостью). Она была заключена под стражу. Была назначили комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы определить психическое состояние женщины.

«По заключению комиссии экспертов, она признана вменяемой», — говорится в сообщении СК. В следственном управлении сообщили, что расследование находится на завершающей стадии.