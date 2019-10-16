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Эксперты назвали быстрый способ ускорить работу смартфона

Регулярное удаление фотографий плохого качества может освободить не менее 20% места на смартфоне и повысить его работоспособность.  Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Avast.

Эксперты проанализировали анонимные данные около 6 млн пользователей из 45 стран мира. Информация была собрана за полгода: с декабря 2018 года по июнь 2019-го.

По данным результатов исследования, в среднем каждый пользователь хранит на своем смартфоне 952 снимка, при этом 22% из них имеют плохое качество или повторяются.

Нехватка памяти может влиять на качество работы гаджета, а привычка удалять ненужные фотографии служит самым быстрым и простым способом сохранить высокую работоспособность устройства, уточнили в компании.

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Business Insider опубликовал топ-20 лучших смартфонов 2019 года

В конце сентября Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств. Первое место в топ-20 за простоту системы Android и камеру с тремя объективами занял OnePlus 7T, iPhone 11 от Apple оказался на второй строчке списка. 

Теги: смартфон, производительность
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