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Роскачество дало советы по выбору розовых вин

Роскачество представило советы, как выбрать розовое вино. Результаты исследования организации поступили в распоряжение РБК.

Тренд популярности розовых вин в России, по версии Роскачества, только начинается. За последние четыре года их доля в ассортименте торговых сетей увеличилась с 1 до 4–5%. Роскачество отмечает, что недорогие образцы таких вин получают из смеси белых и красных сортов. Это указывается производителями на этикетке. Более сложные в плане аромата и вкуса розовые вина производятся иными методами.

Специалисты Роскачества утверждают, что розовое вино хорошего уровня в мягкой упаковке в России встретить довольно сложно. Их можно найти скорее в барах и ресторанах, а не в магазинах.

Аккуратно стоит относиться и к розовым винам в прозрачных бутылках на полках супермаркетов: они наиболее подвержены воздействию света.

По словам заместителя руководителя Роскачества Илья Лоевского, российские виноделы только начинают осваивать технологию производства розового вина. «Премиальные образцы, которые могут развиваться в бутылке, можно пересчитать по пальцам одной руки», — говорит он.

Для большинства недорогих розовых вин действует правило: пить их стоит молодыми, в течение года, следующего за годом урожая.

Найти недорогое розовое вино вполне реально: в «Винном гиде России» прошлого года наиболее высокие оценки экспертов получили вина в пределах 500 руб., обойдя более дорогие образцы. Учитывая конец сезона, сейчас Роскачество советует обратить внимание на спецпредложения розовых вин 2018 года в торговых сетях.

Общество
Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках

Ранее Роскачество выявило нарушения в производстве семи марок пива из недорогого сегмента. Ни один из продуктов не соответствовал ГОСТу, а кроме того, все содержали мало пивного сусла, не обладали вкусом сброженного солодового напитка и надлежащим ароматом.

Теги: Роскачество, вино, исследование
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