Роскачество дало советы по выбору розовых вин

Роскачество представило советы, как выбрать розовое вино. Результаты исследования организации поступили в распоряжение РБК.

Тренд популярности розовых вин в России, по версии Роскачества, только начинается. За последние четыре года их доля в ассортименте торговых сетей увеличилась с 1 до 4–5%. Роскачество отмечает, что недорогие образцы таких вин получают из смеси белых и красных сортов. Это указывается производителями на этикетке. Более сложные в плане аромата и вкуса розовые вина производятся иными методами.

Специалисты Роскачества утверждают, что розовое вино хорошего уровня в мягкой упаковке в России встретить довольно сложно. Их можно найти скорее в барах и ресторанах, а не в магазинах.

Аккуратно стоит относиться и к розовым винам в прозрачных бутылках на полках супермаркетов: они наиболее подвержены воздействию света.

По словам заместителя руководителя Роскачества Илья Лоевского, российские виноделы только начинают осваивать технологию производства розового вина. «Премиальные образцы, которые могут развиваться в бутылке, можно пересчитать по пальцам одной руки», — говорит он.