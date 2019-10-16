Суд арестовал подозреваемого в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова, одного из двух подозреваемых в избиении до смерти их знакомого. Об этом сообщает ТВК.

По словам судьи, Шилов заявил, что в ночь, когда был убит мужчина, употреблял наркотики, при задержании 15 октября он также был в состоянии опьянения. При этом портал Sibnovosti передает, что подозреваемый в избиении не признает свою вину. У него на иждивении находятся двое детей.

По данным следствия, двое мужчин 15 сентября во время телефонного разговора поссорились со своим знакомым, 31-летним Дмитрием Сисигиным. После этого оба приехали к нему домой и избили мужчину, а 6 октября от полученных травм он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Накануне полиция задержала двоих подозреваемых. По данным СК, один из них уже был судим за мошенничество и грабеж, другой — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

По данным источника РБК в поселковом совете депутатов Емельяновска, один из подозреваемых, Андрей Шилов, — сын главы этого совета. Однако отец Шилова опровергал причастность его сына к убийству.