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СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным СК, инцидент произошел 15 сентября. Два молодых человека поссорились со своим знакомым, после чего приехали к нему в квартиру и избили мужчину. Потерпевшего госпитализировали, однако позже мужчина скончался в больнице из-за нанесенных травм.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В сообщении ведомства не называются имена мужчин, указан лишь их возраст — 24 и 29 лет.

12 октября в группе Сводка 24 | Красноярск появился пост, авторы которого называют себя друзьями погибшего и просят помочь привлечь виновных к ответственности. К публикации прикреплены фотографии предполагаемых подозреваемых и видео с предполагаемого места преступления. Авторы поста утверждают, что подозреваемыми являются Сергей Шмелев и Андрей Шилов, отмечая, что мать последнего — экс-судья, а отец — глава Емельяновского поселкового совета депутатов. На сайте поселкового совета указано, что его главой является Иван Ильич Шилов. Имена подозреваемых также называли Telegram-каналы Mash и Baza. 

Коллега Ивана Шилова по Емельяновскому поселковому совету депутатов на условиях анонимности сообщил РБК, что Андрей Шилов действительно является сыном руководителя совета. По его словам, Андрей Шилов всегда «создавал много проблем» семье, а также был осужден ранее. Он также сообщил, что ранее матери Шилова Людмиле пришлось уволиться с должности судьи из-за поведения сына.

Согласно материалам Красноярского краевого суда, в 2013 году был осужден человек, чьи фамилия и инициалы совпадают с данными сына главы Емельяновского поселкового совета депутатов — Шилова А. И. Его приговорили к трем годам условно по ч. 2 ст. 161 УК (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Теги: Красноярск, убийство, новости РБК
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