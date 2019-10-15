Летевший из Ферганы в Москву самолет экстренно сел в Самаре

Летевший из Ферганы в Москву самолет экстренно сел в Самаре

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ферганы в Москву, вынужденно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

По данным пресс-службы, плохо стало пассажиру рейса UZB627, посадка прошла в 19:55. По прибытии борт встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи.

«Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц», — сообщили РБК в пресс-службе.

В конце сентября из-за плохого самочувствия пассажирки в Самаре экстренно сел летевший из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан) самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Женщину встретил реанимационный автомобиль и скорая помощь, ее также доставили в городскую больницу, чтобы оказать срочную помощь.