В Оренбурге в гараже обнаружили 4 тыс. краснокнижных черепах

В Оренбурге в гараже обнаружили 4 тыс. краснокнижных черепах

Полиция обнаружила более четырех тысяч среднеазиатских сухопутных черепах в одном из гаражей Оренбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Животных незаконно вывезли из Казахстана, отметила Волк. Этот вид черепах занесен в Красную книгу России, а также охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ст. 226.1 УК).

По словам Волк, правоохранительные органы задержали подозреваемых — гражданку одного из государств Средней Азии и жителя Оренбурга. Женщину арестовали, а ее сообщника поместили под домашний арест.

Волк добавила, что черепах временно разместили в здании ветеринарного факультета Оренбургского аграрного университета.