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В Оренбурге в гараже обнаружили 4 тыс. краснокнижных черепах

Полиция обнаружила более четырех тысяч среднеазиатских сухопутных черепах в одном из гаражей Оренбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Животных незаконно вывезли из Казахстана, отметила Волк. Этот вид черепах занесен в Красную книгу России, а также охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ст. 226.1 УК).

По словам Волк, правоохранительные органы задержали подозреваемых — гражданку одного из государств Средней Азии и жителя Оренбурга. Женщину арестовали, а ее сообщника поместили под домашний арест.

Волк добавила, что черепах временно разместили в здании ветеринарного факультета Оренбургского аграрного университета.

Общество
Госдума ужесточила наказание за охоту на животных из Красной книги России

В сентябре Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу России. Новые поправки предусматривают увеличение срока наказания в виде принудительных работ и лишения свободы с трех до четырех лет. Если отловом занималась группа людей по предварительному сговору, то максимальный срок наказания увеличивается до шести лет.

Теги: Красная книга, животные, контрабанда
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