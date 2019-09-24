Госдума ужесточила наказание за охоту на животных из Красной книги России

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который ужесточает наказание за добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу России. Это следует из данных, опубликованных на сайте нижней палаты парламента.

Закон предполагает внесение поправок в ст. 258.1 Уголовного кодекса, которая описывает наказание за незаконную добычу и оборот «особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Новые поправки предусматривают увеличение срока наказания в виде принудительных работ и лишения свободы с трех до четырех лет. При этом, если преступление совершено с использованием СМИ и сети интернет, наказание в виде принудительных работ увеличивается с трех до четырех лет, а в виде лишения свободы — с четырех до пяти лет. А срок лишения свободы за преступление, совершенное должностным лицом с использованием его служебного положения, теперь составляет от трех до семи лет (ранее до шести).

К тому же теперь закон предусматривает наказание за преступление, выполненное организованной группой по предварительному сговору в виде лишения свободы сроком от шести до девяти лет.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что с 2015 по 2017 год было выявлено 3,5 тыс. преступлений по добыче и обороту «краснокнижных животных».