Минздрав разработал памятку родителям о получении «Диазепама» для детей

Министерство здравоохранения подготовило памятку для родителей детей, которые нуждаются в психотропных препаратах, незарегистрированных в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Памятка касается лекарственных средств «Диазепам» (раствор ректальный), «Клобазам» (капсулы, таблетки), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций)». Документ содержит рекомендации в получении препаратов как для тех, кто уже имеет заключение врачебной комиссии и консилиума, и для тех, у кого нет необходимых документов.

В тексте также Минздрав разъясняет порядок действий, если родитель пациента не согласен с решением лечащего врача о назначении лекарства.

Ранее Минздрав выдал разрешение на получение незарегистрированного препарата «Фризиум» 510 детям из двух тыс. человек. Глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина заверила, что производители намерены закрыть вопрос нехватки преднизолона в России.

