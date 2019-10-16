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Певица Кормухина подала иск на Гагарину из-за кавера на песню Виктора Цоя

Певица Ольга Кормухина подала иск против артистки Полины Гагариной из-за нарушения авторских прав. Информация по делу опубликована на сайте Тверского районного суда Москвы.

Как заявила в эфире Национальной службы новостей, Гагарина спела кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка» в той же аранжировке, что и Кормухина, записавшая эту композицию четырьмя годами ранее, в 2011 году.

Кормухина утверждает, что соблюла все необходимые формальности в вопросе авторства — вместе с Алексеем Беловым оформила лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records. Гагарина же впервые исполнила эту композицию в 2015 году, саундтреком к фильму «Битва за Севастополь». Автором ее аранжировки значился Константин Меладзе.

Кормухина отметила, что обращалась за экспертизой на предмет плагиата к специалисту, который подтвердил, что песня Гагариной и Меладзе не является самостоятельным музыкальным произведением, в отличие от кавер-версии Кормухиной.

Предварительное судебное заседание по делу о защите авторских прав певицы ожидается 7 ноября.

В июне Таганский суд Москвы не удовлетворил иск французского композитора Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и музыканту Олегу Попкову на 272 млн руб. о нарушении авторских прав. По мнению Маруани, российский артист незаконно использовал фрагмент композиции Symphonic Space Dream в песне «Жестокая любовь».

 

Теги: Полина Гагарина, певица
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