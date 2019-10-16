Певица Кормухина подала иск на Гагарину из-за кавера на песню Виктора Цоя

Певица Ольга Кормухина подала иск против артистки Полины Гагариной из-за нарушения авторских прав. Информация по делу опубликована на сайте Тверского районного суда Москвы.

Как заявила в эфире Национальной службы новостей, Гагарина спела кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка» в той же аранжировке, что и Кормухина, записавшая эту композицию четырьмя годами ранее, в 2011 году.

Кормухина утверждает, что соблюла все необходимые формальности в вопросе авторства — вместе с Алексеем Беловым оформила лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records. Гагарина же впервые исполнила эту композицию в 2015 году, саундтреком к фильму «Битва за Севастополь». Автором ее аранжировки значился Константин Меладзе.

Кормухина отметила, что обращалась за экспертизой на предмет плагиата к специалисту, который подтвердил, что песня Гагариной и Меладзе не является самостоятельным музыкальным произведением, в отличие от кавер-версии Кормухиной.

Предварительное судебное заседание по делу о защите авторских прав певицы ожидается 7 ноября.