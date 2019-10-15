Восемь человек спасли из-под завалов жилого дома в Бразилии

Восемь человек спасли из-под завалов жилого дома в Бразилии

Восемь человек спасли из-под завалов рухнувшего дома в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии, сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел 15 октября около 10:30 утра (16:30 мск). По данным на 11:43 (17:43 мск) в результате обрушения погиб один человек. Десять человек объявлены пропавшими без вести.

Телеканал также сообщает, что Совет по архитектуре и урбанизму Бразилии не обнаружил в реестре сведений об ответственных за строительство обрушившегося здания.

По данным Folha de S.Paulo, семиэтажный дом находится в центральном районе столицы бразильского штата Сеара. Магазин, который был по соседству, а также несколько машин на улице оказались под обломками здания. Окружающие улицы заблокированы полицией, пожарная служба эвакуировала жителей из соседних домов в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа.

14 октября в Индии в городе Мохаммадаба 12 человек погибли, еще несколько получили травмы в результате обрушения жилого дома. Причиной аварии стал взрыв газового баллона.