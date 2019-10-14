В Индии 12 человек погибли при обрушении жилого дома

В Индии 12 человек погибли при обрушении жилого дома

В Индии, на востоке штата Уттар-Прадеш, 12 человек погибли, еще несколько получили травмы в результате обрушения жилого дома, передает NDTV.

По предварительной информации, причиной обрушения двухэтажного дома в городе Мохаммадабад стал взрыв газового баллона. По словам очевидцев, они услышали громкий взрыв, после чего увидели огонь в здании.

Сейчас на месте инцидента проводятся спасательные работы и работают медики. Как передает телеканал, глава правительства штата Йоги Адитьянат обратился к чиновникам с просьбой обеспечить пострадавших и семьи погибших всем необходимым.

Ранее издание National Herald сообщало о 15 раненых в результате обрушения.