Глава соколиного центра сообщил о подаренном Путиным королю кречете

Руководитель российско-киргизского соколиного центра «Мурас» Шухрат Разаков рассказал о кречете Альфе, которого президент Владимир Путин подарил королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду в ходе визита в Саудовскую Аравию, передает «Коммерсантъ».

Этот кречет — первый из выводка чемпионов, от которых удалось получить потомство, сообщил Разаков. По словам сокольничего, Альфа — умная птица, которая станет «звездой» в королевстве.

Разаков отметил, что перед церемонией вручения кречет сильно волновался и ему пришлось успокаивать птицу несколько дней. Саудовский король, принимаю кречета, сказал, что она получит новое имя. После этого он потрогал грудь птицы и одобрительно кивнул, но она запереживала и сходила в туалет на мраморный пол дворца. Присутствующие сделали вид, что не заметили конфуза, отмечается в материале газеты.

Камчатский кречет — один из наиболее крупных соколов. Вид занесен в Красную книгу России.

Накануне, 14 октября, Путин посетил Саудовскую Аравию. Во время визита он встретился с Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, с которым в том числе обсудил действия по снижению цен на нефть, обстановку в Сирии, в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Российский лидер подарил королю кречета Альфу, а наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду вручил фигурку из бивня мамонта. В честь прибытия Путина в королевском дворце в Эр-Рияде оркестр сыграл гимн России, но музыканты не попали в ноты.