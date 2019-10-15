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Дума приняла законопроект о компенсациях для членов стройкооперативов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) рассчитывать на то, что государство достроит проблемное жилье или возместит его стоимость, если достраивать объект будет нецелесообразным. Об этом сообщается на сайте Думы.

«Принятые поправки в законодательство уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками», — говорится в сообщении. Ранее члены ЖСК не могли рассчитывать на компенсации стоимости жилья, а могли только ждать завершения строительства домов.

Если член ЖСК обратится в Фонд защиты прав граждан за компенсацией, он автоматически перестанет быть членом кооператива, а его право требования по обязательствам перейдет фонду. Этот механизм призван предотвратить получение гражданами двойных выплат.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас в России действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 млн кв. м. Из них 132 ЖСК создано после банкротства застройщиков для достройки проблемных объектов, однако большая часть из них не обладает деньгами для окончания строительства.

Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 350 тыс. кв. м, а количество участников таких ЖСК оценивается более чем в 6 тыс. человек.

Законопроект теперь должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России.

Теги: компенсации, ЖСК, Госдума, закон
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