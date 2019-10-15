В Анталье в ДТП с автобусом пострадали два россиянина

В Анталье в ДТП с автобусом пострадали два россиянина

Два российских туриста госпитализированы в состоянии средней тяжести после аварии с автобусом в турецкой Анталье. Об этом РБК заявили в генконсульстве России в Турции.

По данным дипломатов, авария произошла 14 октября в районе Кумлуджи, в результате чего пострадали несколько человек, включая двух россиян.

«В данный момент они [пострадавшие] доставлены в одну из местных клиник в состоянии средней тяжести и находятся под наблюдением врачей. Консульство держит ситуацию на контроле», — заявили в генконсульстве.

В середине июня на трассе Кумлуджа — Анталья в результате столкновения туристического автобуса с автомобилем пострадали 11 человек, в том числе два гражданина России. Россиян с незначительными ссадинами и ушибами доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.